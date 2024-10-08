Городской открытый урок по литературе состоится в Балашихе 23 октября

Это необычный формат: два 11-х класса из разных школ — Земской гимназии и ОШ № 25 — проведут активную дискуссионную беседу с ведущими преподавателями русского языка и литературы на базе библиотеки семейного чтения им. Ф. И. Дмитриева.

«Урок является мероприятием по сохранению духовно-нравственных ценностей государства, что в настоящее время активнейшим образом обсуждается на всех уровнях власти», — сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

В разговоре участвуют библиотечные специалисты МБУК «ЦБМ имени А. Белого» и преподаватели русского языка и литературы системы общего образования городского округа Балашиха, поэтому название встречи — городской открытый урок. Такая необычная встреча состоится в Балашихе впервые.

Основой беседы будет рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека». Учатники перенесутся к историческим событиям Великой Отечественной войны и будущему юбилею — 80-летию Победы. Также будут представлены аналитические данные о количестве читателей муниципальных библиотек, которых интересуют книги о войне, творчестве Шолохова, конкретно рассказ «Судьба человека», будут организованы книжные тематические выставки, посвященные темы ВОВ.

Открытый урок состоится 23 октября в 13:00 (6+).

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