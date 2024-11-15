Коломна готовится к старту проекта «Зима в Подмосковье»

С приходом календарной зимы 1 декабря открывается очередной сезон масштабного туристического проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». К началу сезона готовятся и в Коломне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ в городском округе запланировано более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут парки: парк Мира, сквер имени Зайцева и Запрудский парк в Коломне, а также общественные пространства „Сосновый бор“ и „Дубки“ в Озерах», — рассказала заместитель главы Городского округа Коломна Лариса Лунькова.

В течение всего зимнего сезона, по традиции, будут работать Резиденция и Почта Деда Мороза, а посетители парков и скверов смогут принять участие в интерактивных играх, посмотреть театральные постановки и сфотографироваться в новогодних локациях.

В планах организаторов — открытие главных городских Елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, театральный фестиваль «Рождественский вертеп», зимние забавы в парках и многое другое. Следите за нашими публикациями, чтобы ничего не пропустить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.