Городской округ Клин подарил Старобельску ЛНР детскую игровую площадку

Команда городского округа Клин в рамках губернаторского проекта «Доброе дело» вернулась с очередной поездки на исторические территории России — на Донбасс, Херсон и Луганщину. Для Старобельска ЛНР у Клина был отдельный подарок — детская игровая площадка, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

18 июня 2025 года состоялось ее торжественное открытие, в котором приняли участие глава городского округа Клин Московской области Алена Сокольская и первый заместитель главы Старобельского муниципального округа ЛНР Андрей Калиничев.

Детский игровой комплекс площадью 400 кв. м. со множеством игровых элементов установили в квартале Ватутина. Раньше, рассказали ребята, здесь на весь двор был одна каруселька, а теперь целое игровое богатство с качелями и лазалками, машинками, баскетбольными кольцами.

Важно отметить, что команда Клинского ЖКХ не просто передала в Старобельск элементы ДИП, а установила ее что называется «под ключ». Клинские жилищники приехали в Старобельск заранее, разгрузили площадку, подготовили основание, забетонировали игровые элементы, засыпали основание песком.

«Место установки площадки в квартале Ватутина подсказал мой друг и коллега глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, с котором мы познакомились в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами муниципалитетов России, организованной ВАРМСУ.

Именно там, в рамках стратегии ВАРМСУ и договорились с Владимиром Черневым о продолжении сотрудничества в интересах наших жителей», — рассказала Алена Сокольская.

Первый заместитель главы Старобельского муниципального округа ЛНР Андрей Калиничев поблагодарил Алёну Сокольскую и в ее лице Команду Подмосковья за помощь ЛНР.

«От имени главы округа Владимира Сергеева, ото всех жителей Старобельска благодарю вас за помощь, оказанную нашему муниципальному округу. Работа единой командой очень важна. Только так и можно добиваться результата», — сказал Андрей Калиничев.

Алена Сокольская сообщила, что округ Клин продолжит и дальше оказывать помощь Старобельску.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.