Городской округ Кашира участвует в программе «Светлый город»

сегодня в 14:03

В этом году в муниципалитете по программе Московской области «Светлый город» построены более 9 километров сетей уличного освещения, установлены 28 опор, 218 светодиодных фонарей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Устройство уличного освещения выполнено в 11 населенных пунктах городского округа Кашира.

Населенные пункты, в которых построены новые линии уличного освещения, были определены на основе обращений, поступивших от жителей. В этом году работы выполнены в деревнях Богатищево-Епишино (ул. Луговая), Батькополье (ул. Лесная, ул. Овражная), Верзилово (ул. Центральная, ул. Цветочная), Вослинка, Кокино (ул. Полевая), Коростылево (ул. Центральная), Малеево (ул. Садовая, ул. Генерала Белова), Тарасково (ул. Дубки), Труфаново (ул. Лесная), поселке Большое Руново (ул. Спас-Детчин) и микрорайоне Ожерелье (ул. Привокзальная).

Проект «Светлый город», в котором ежегодно участвует муниципалитет, реализуется в Подмосковья с 2017 года. Он направлен на ликвидацию неосвещенных мест в области, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.