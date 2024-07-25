Городской округ Химки посетила делегация из ДНР

сегодня в 13:00

В Химках ветераны боевых действий и подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» стали первыми участниками программы переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», передает пресс-служба администрации городского округа.

Она реализуется на базе Одинцовского филиала МГИМО. Проекты по формированию и развитию городской среды Химок участникам программы представил глава округа Дмитрий Волошин.

«Рассказал о проектах в сфере образования, спорта, здравоохранения, которые нам удалось воплотить в жизнь при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Надеемся, что наши практики позволят участникам курса в полной мере раскрыть потенциал и возможности ДНР», — сказал Дмитрий Волошин.

Программа переподготовки реализуется при поддержке МИД России и его региональным представительством в Донецке. Всего обучение проходят 13 ветеранов боевых действий. Длительность программы обучения составляет 11 недель.

«Теория и практические занятия с опытными управленцами, а также различные выездные мероприятия позволяют нам выбрать наиболее интересное направление, которое мы сможем реализовать на территории Донецкой Народной Республики», — отметил участник программы Сергей Козлитин.

Для участников программы в Химках провели экскурсию в Муниципальном центре управления регионом, а также в центральном офисе старейшей управляющей компании «Жилищник».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.