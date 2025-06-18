Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Согласно прогнозу синоптиков, с 18 по 20 июня в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 м/c, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Москвичей и гостей города призвали к внимательности в непогоду. Пешеходам советуют не укрываться под деревьями, а водителям — соблюдать ПДД, не парковать автомобили около шатких конструкций и избегать резких маневров на дорогах.