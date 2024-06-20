Городская программа создаст в ТиНАО более 2,8 тыс высокотехнологичных рабочих мест

Технологический промышленный парк «Сенькино», строительство которого ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, готов на 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

После его ввода в эксплуатацию там локализуют производство высокотехнологичного оборудования. Полностью завершить строительство технопарка планируется в 2026 году.

«После ввода в эксплуатацию там разместят свои производственные линии компании по выпуску оборудования для водоочистки, электрораспределения и телекоммуникаций. В результате реализации проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда в Краснопахорском районе ТиНАО будет создано свыше 2,8 тыс. рабочих мест для инженеров, разработчиков, технологов и других высококвалифицированных специалистов», — поделился Овчинский.

Технопарк будет состоять из 5 корпусов. На текущий момент в первой очереди «Сенькино» продано более 70% площадей.

«Отличительной чертой парка станет продуманная концепция благоустройства, которой мы, как девелопер, уделяем особое внимание. Большой и удобный паркинг как для грузовых, так и для легковых автомобилей, декоративные элементы, малые архитектурные формы, стильное освещение, озеленение территории — все это делает проект еще привлекательнее для резидентов и их сотрудников», — уточнил управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин.

С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило свыше 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 млн кв. м недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.