Городам нужен комплексный подход к реализации климатической повестки

Экономический рост в городах связан с воздействием на экологию и высоким потреблением ресурсов, что обуславливает повышенное внимание к противодействию климатическим изменениям и комплексным решениям в данной сфере. Об этом на презентации аналитического доклада «Климатическая повестка городов БРИКС» в рамках Всемирного форума городов ООН рассказала замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова.

Повестка устойчивого развития

Она отметила, что в столице активно реализуют мероприятия повестки устойчивого развития, на что направляют около 95% программных расходов городского бюджета.

«Одним из направлений этой работы является анализ российских и зарубежных практик в сфере противодействия изменений климата и тиражирование лучших решений. Для этого столица разработала инструментарий и провела три исследования климатической повестки городов по 20 крупнейшим мегаполисам мира, 20 городам стран БРИКС и 36 городам России с населением более 500 тыс. человек», — сказала Викторова.

Согласно исследованию городов БРИКС, с экономическим развитием напрямую связана эффективность реализации климатической повестки. Среди лидеров оказались и города, отличающиеся низким уровнем валового продукта на душу населения — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, Аддис-Абеба, и города с высоким показателем, характеризующиеся сбалансированным комплексным подходом к реализации климатической повестки — Шанхай, Пекин, Санкт-Петербург и Москва.

Достижения Москвы в электроснабжении

Вошедшая в число лидеров Москва демонстрирует пример данного подхода во всех 5 направлениях исследования. Самыми высокими оказались показатели в развитии зеленых пространств, эффективности транспортной системы и в энергетике.

По словам Викторовой, на сегодняшний день электроснабжение столицы обеспечивается природным газом, который является самым экологически чистым видом ископаемого топлива.

«На городских ТЭЦ ведется постоянная работа по модернизации оборудования, столичными энергетиками реализуются схемы, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Например, только за счет переключения нагрузки между источниками выработки тепла удается снизить выбросы парниковых газов в среднем на 1,2 млн т в год», — пояснила Викторова.

За счет применения энергосберегающих технологий для градостроительных проектов в Москве достигают снижение выброса парниковых газов — свыше 47% новостроек в городе обладают классом энергоэффективности А и выше.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что за счет сокращения энергопотребления домов, возведенных в рамках программы реновации, углеродный след Москвы сократился на 32 млн т углекислого газа в течение 30 лет.

Транспортная сфера

В транспортном секторе Москвы развивают различные формы транспортной мобильности, включая каршеринг, прокат самокатов и велосипедов, стимулируют электрификацию личного транспорта и активно развивают общественный транспорт.

Как отметила Викторова, в течение последних 10 лет в столице на 65,7% снизился объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта — до 318,6 тыс. т в год.

Зеленым пространствам уделяют большое внимание. Сегодня они занимают больше 50% площади столицы и включают 148 особо охраняемых природных территорий, а также 1,3 тыс. парков. В городе как благоустраивают и приводят в порядок действующие парки, так и создают новые зеленые пространства по комплексному проекту редевелопмента промзон.