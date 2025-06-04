Горьков из «Роснано» освобожден от уголовной ответственности

Московский суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего управляющего директора «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб на 607 млн рублей, сообщает ТАСС .

Основанием стало истечение десятилетнего срока давности по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям с отменой меры пресечения (подписки о невыезде) и обеспечительных мер. Назначено взыскание полной суммы ущерба в пользу «Роснано» — 607,9 млн рублей.

Горьков обвинялся в незаконном размещении средств корпорации в проблемном «Смоленском банке» в 2011–2013 гг., что привело к их потере после отзыва лицензии у кредитной организации в 2014 году. Следствие установило, что топ-менеджер скрывал от руководства несоответствие банка нормативным требованиям.

Примечательно, что изначально дело возбуждалось по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но в итоге переквалифицировано. Апелляция оставила в силе арест имущества Горькова, включая квартиры, автомобили и счета, для обеспечения возмещения ущерба.