Горячую линию по мониторингу соблюдения избирательных прав запустят в Подмосковье

По возникшим вопросам в дни выборов в органы местного самоуправления можно будет обратиться на горячую линию омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

Горячая линия по вопросам реализации избирательных прав граждан будет действовать на время работы избирательной комиссии 6–8 сентября в Подмосковье.

Телефон горячей линии: 8 (498) 602-32-20.

«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам избирательного права. Они компетентны и готовы оказать необходимую помощь», — сказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.