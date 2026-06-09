Горячая штучка: женщина танцует стриптиз в переполненном автобусе под Киевом
Жительница Украины станцевала стриптиз в переполненном рейсовом автобусе в Киевской области, сообщают местные паблики.
Инцидент произошел в автобусе Киев — Бровары.
На опубликованных кадрах видно, как крупная женщина неожиданно начинает танцевать и раздеваться до нижнего белья в салоне автобуса. Затем она устраивает конфликт с водителем и показывает ему неприличный жест. При этом пассажиры не обращают внимание на обнаженную даму.
К настоящему моменту другие подробности инцидента неизвестны.
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