Горячая линия Госветслужбы Подмосковья приняла более 540 звонков с января

Специалисты Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывают полный спектр услуг домашним животным по всем направлениям: терапия, вакцинация, чипирование, хирургия, гинекология и акушерство, дерматология, стоматология, стационары для экстренной и интенсивной терапии, а также лабораторные и УЗИ диагностики, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года на горячей линии региональной Госветслужбы было принято свыше 540 звонков для записи к ветеринарным врачам, оказывающим услуги разного профиля. Больше всего заявок поступило в Территориальное ветеринарное управление № 2.

В Министерстве также отметили, что записаться на прием к ветеринарному врачу можно по номеру единого кол-центра ветеринарной службы Московской области по номеру +7 495 668-01-25, адреса клиник указаны на сайте. Также работает электронный сервис записи на прием через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.