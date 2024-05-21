Гореславский: более тысячи заявок подано на 3 Нацпремию интернет-контента ИРИ

«Более тысячи заявок подано на третью Национальную премию интернет-контента ИРИ», - заявил Гореславский.

С 2024 года заявки на конкурс могут подавать любые юридические лица.

«Мы надеемся, что выросло не только количество заявок, но и их качество», - уточнил директор ИРИ.

Гореславский добавил, что из-за большого количества заявок в категории «Художественный сериал» были добавлены две новые номинации, которые отличаются по длительности: до 25 минут и более 20 минут.

По его словам, главной темой премии, вручение которой состоится 30 мая в здании киноконцерна «Мосфильм», будет семья.

«Основной посыл – мы все большая семья», - пояснил Гореславский.

По его словам, ведущими церемонии награждения будет семейная пара, исполнители также будут семьи.

«Мы хотим этой премией подчеркнуть, что контент семейной тематики становится все более популярным. Это тренд», - сказал директор ИРИ.

Премия интернет-контента ИРИ учреждена в 2021 году Институтом развития интернета для популяризации социально значимых онлайн-проектов. В 2024 году было подано более 1 000 заявок, касающихся проектов разных форматов. В 2022 на премию ИРИ было подано 380 заявок, в 2023 году их было свыше 500.