«Горчичный» дом появился в Коломне после капремонта

Площадь отреставрированного фасада составила 1845 квадратных метров. Сейчас работы практически закончены — осталось уложить плитку на цоколе, после чего дом будет готов к сдаче 20 ноября.

Жилой дом находится рядом с культурными памятниками — Домом Озерова и Церковью Вознесения. При выборе нового цвета для фасада учитывалось мнение жителей и администрации округа, остановились на шафраново-желтом оттенке. Перед началом работ старую штукатурку сняли, поверхность обработали антигрибковыми составами и утеплили с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. По словам специалистов «Стройразвитие М», такие ремонты помогают продлить жизнь зданий и вернуть им привлекательный внешний вид.

«Ремонт кирпичного фасада достаточно распространенный вид работ при капитальном ремонте. Какой бы прочной не была фасадная конструкция, в процессе эксплуатации под влиянием погодных и эксплуатационных условий, материалы теряют свои свойства. Благодаря проведенному капитальному ремонту, дома вновь получаются красочными, а их эксплуатационный срок продлевается», — пояснили специалисты. Всего в рамках трехлетней программы капремонта в городском округе Коломенском отремонтируют 36 жилых домов: заменят кровли и лифтовое оборудование, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.



«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.