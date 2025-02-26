Голубянка блеклая впервые обнаружена в Подмосковье

В ходе мониторинга объектов растительного и животного мира, проводимого в 2024 году для ведения Красной книги Московской области, была впервые обнаружена голубянка блеклая, вид бабочки, считающийся обитателем более южных широт. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Голубянка блеклая (или голубянка бледная) — бабочка из семейства голубянок, чье появление в Подмосковье стало приятным сюрпризом. Характеризуется различиями в окраске крыльев между полами: самцы демонстрируют голубой цвет с черным чешуйчатым опылением, самки — однотонно серый оттенок.

До недавнего времени ареал голубянки блеклой не простирался севернее Воронежской и Белгородской областей. Лишь начиная с 2020 года, бабочка начала появляться в Тульской и Рязанской областях. Обнаружение ее в Московской области свидетельствует о заметном расширении ареала, изменениях климата, а также о появлении необходимых кормовых баз для гусениц и взрослых особей.

Напомним, что на сегодняшний день почти три четверти видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области — это 269 таксонов беспозвоночных, в основном насекомых. Особое место среди них занимают бабочки (117 видов), и в их числе — другие редкие представители семейства голубянок, такие как зефир дубовый, хвостатка падубовая, макулинея телей или эйфем, червонец гелла, голубянка орион, голубянка коридон или серебристая, голубянка дафнис или зубчатая, макулинея алкон и другие.

«Обнаружение голубянки блеклой в Подмосковье — это важное событие, подчеркивающее необходимость постоянного мониторинга и изучения изменений в наших экосистемах для сохранения редких видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.