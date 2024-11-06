Голубев: условия заключения контракта с МО в Подмосковье — одни из лучших в РФ

В пункте отбора бойцов в Балашихе заключают контракты не только жители Подмосковья, но и мужчины со всей России. Они отмечают, что в регионе одни из лучших условий в стране для того, чтобы это сделать, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Среди моих близких друзей, вставших в ряды защитников Отечества и заключивших контракт с министерством обороны, есть как жители Московской области, так и других регионов страны. И хочу отметить, что мои товарищи из других областей отмечают, что условия заключения контракта в Подмосковье — одни из лучших в стране», — заявил депутат.

Также мужчины отмечают особое внимание со стороны властей и волонтеров региона в оказании дополнительной поддержки самим подразделениям и воинским частям, где служат контрактники из Московской области.

По словам Голубева, кроме выплат в размере до 2 млн 300 тыс. рублей, заключившие контракт в Подмосковье могут быть уверены в поддержке членов своих семей. Дополнительный пакет мер поддержки в регионе для детей и жен также один из лучших в стране.

«При этом он постоянно совершенствуется — Мособлдума ежемесячно принимает законы о введении новых мер поддержки. Разумеется, и после выполнения своего долга наши защитники из числа контрактников и члены их семей получают гарантированные льготы как ветераны боевых действий — от льгот по ЖКХ и бесплатному проезду до бесплатной реабилитации при необходимости», — добавил Голубев.

Товарищи депутата, заключившие контракт, также отметили, что созданный в Подмосковье объединенный центр службы по контракту позволяет в одном месте не только пройти медкомиссию, собрать необходимые документы, но и при необходимости пройти первичную военную подготовку.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.