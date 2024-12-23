Голубев: укрепление здоровья, повышение благополучия граждан и поддержка семьи приоритетны для Подмосковья

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» прокомментировал ежегодное обращение Губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона, с которым он выступил 23 декабря. В этом году подведение итогов работы в ходе заседания Высшего совета прошло под девизом: «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата, губернатор в своем обращении сделал упор на том, что одно из важнейших направлений реализации национальных целей Президента в регионе — это сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семей.

«Только за последнее время Мособлдума приняла по инициативе губернатора ряд законов в поддержку семьи. Это право для многодетных семей на бесплатное посещение наших музеев, выставочных залов и учреждений культуры. Альтернатива в получении вместо земельного участка денежной выплаты 400 тысяч рублей, выплата молодым семьям до 36 лет 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка и ряд других мер поддержки», — сказал Голубев.

Он отметил, что в новом году продолжится и модернизация системы здравоохранения для повышения качества медицинских услуг.

«Только в этом году построены флагманский детский областной центр имени Леонида Рошаля, 10 новых больниц и поликлиник, подстанций СМП, 6 современных ФАПов. В 2025 году продолжится строительство областной больницы в Балашихе, начнут строительство в Мытищах, построят 3 новые подстанции СМП, 6 ФАПов, капитально отремонтируем 17 стационаров и 13 поликлиник», — прокомментировал Голубев.

Также он подчеркнул, что для медработников среднего звена-создан емкий пакет мер дополнительной поддержки.

«Все они не только сохранятся, но и усилятся. К примеру, увеличится выплата на аренду жилья медикам, расширится круг ее получателей за счет завотделений и фельдшерам ФАПов. В систему здравоохранения привлекут 200 ординаторов как врачей-стажеров», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что увеличена областная доплата до 20 тысяч рублей и пенсионерам.

«Губернатор определил вектор дальнейшего развития системы реабилитации для наших героев-участников СВО. Московская область первой в стране приняла законы о бесплатной реабилитации наших защитников. Подмосковье создала одну из лучших систем реабилитации в центре Ясенки, центре Мещерякова и Протекс-Центре. Мы же, как законодатели, совершенствуем нормативную базу дополнив закон правом на бесплатную реабилитацию вместе с нашими защитниками их близких родственников, независимо от их места жительства. Будем продолжать эту работу прислушиваясь к пожеланиям наших защитников и членов их семей

Разумеется, очень важным по реализации комплексной работы по социальной поддержки населения станет и то, что Губернатор анонсировал повышение заработной платы нашим соцработникам в 2025 году от 10 до 20%», — подытожил Голубев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.