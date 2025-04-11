Голосование за проекты по благоустройству начнется в Кашире с 21 апреля

Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2025 при поддержке Министерства строительства России стартует 21 апреля, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Участники выберут дизайн-проекты, реализация которых планируется в Кашире. В 2025 году в голосовании примут участие 6 каширских общественных территорий.

Сквер в п. Большое Руново, улица Садовая, за домами 35, 36.

Сквер имени Ленина в деревне Ледово, улица Стадионная, вблизи д. 1.

Сквер в поселке Богатищево, улица Новая, за домом 2.

Пешеходная зона в Кашире, от улицы Металлургов до школы № 9.

Пешеходная зона в поселке Зендиково, улица Октябрьская, вблизи дома 10.

Пешеходная дорожка к магазину «Лента».

Участие в предыдущих голосованиях позволило выполнить проекты по благоустройству набережной реки Ока, улицы Садовая. На данный момент в рамках проекта стартовали работы по благоустройству нижней зоны исторической части улицы Советская, до конца 3-го квартала будут произведены работы по благоустройству сквера на улице Ленина у Каширского молодежного центра.

Начиная с 21 апреля, каширяне смогут отдать свой голос на сайте Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ( gorodsreda.ru/ ): выбрать регион (Московская область), выбрать населенный пункт и проголосовать за объект благоустройства. Голосование в этом году продлится до 12 июня.

Сейчас проходит набор волонтеров, которые готовы помочь провести Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно зарегистрироваться на платформе «Волонтеры Подмосковья» ( volonter.mosreg.ru/ ), затем подать заявку на сайте Добро.рф ( dobro.ru/ ), пройти обучение и тестирование. Заявки принимают до 14 апреля.