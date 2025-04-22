Голосование по выбору территории для благоустройства в Люберцах проходит на «Госуслугах»

С 21 апреля на федеральном портале «Госуслуги» проходит онлайн-голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2026 году, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«По федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“, входящей в состав нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, ежегодно проводится Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В этом году оно началось 21 апреля. Жители городского округа Люберцы могут выбрать один из шести объектов: Сквер „Аллея Мира“ (Люберцы, Октябрьский проспект); набережная Кореневского пруда (Красково, ул. Некрасова, 8); Сквер Победы (Малаховка, около здания администрации ТУ „Малаховка-Красково“); береговая линия пруда Шевченко (Томилино, ул. Шевченко); Каштановая аллея (Октябрьский, около входа в Томилинский лесопарк)», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что еще один объект для благоустройства предложили жители округа — это Красковский карьер (Красково, вблизи Большого Красковского карьера). Этот объект для благоустройства предложили сами жители.

Он уточнил, что проголосовать можно до 12 июня на федеральном портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2026 г. в первоочередном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.