сегодня в 14:53

СМИ-иноагент «Голос Америки»* заявило, что у российского телеканала RT получилось успешно закрепиться в нескольких африканских странах и вещать на аудиторию. Таким образом иностранное издание прокомментировало рекламную кампанию RT в Африке о противостоянии колониализму, говорится на сайте канала .

«Голос Америки»* утверждает, что для продвижения борьбы с колониальными идеями RT пользуется тезисами, что Россия никогда не была колониальной державой.

Советский Союз также поддерживал многие страны Черного континента в борьбе за независимость от колонизации. В Африке найдутся люди, которым «такие нарративы придутся по душе», признает «Голос Америки»*.

К такому выводу «эксперты» СМИ-иноагента пришли после наблюдений антизападных и пророссийских настроений в африканском сегменте соцсети X.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.