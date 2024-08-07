«Голос Америки»* признал успех RT в Африке
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СМИ-иноагент «Голос Америки»* заявило, что у российского телеканала RT получилось успешно закрепиться в нескольких африканских странах и вещать на аудиторию. Таким образом иностранное издание прокомментировало рекламную кампанию RT в Африке о противостоянии колониализму, говорится на сайте канала.
«Голос Америки»* утверждает, что для продвижения борьбы с колониальными идеями RT пользуется тезисами, что Россия никогда не была колониальной державой.
Советский Союз также поддерживал многие страны Черного континента в борьбе за независимость от колонизации. В Африке найдутся люди, которым «такие нарративы придутся по душе», признает «Голос Америки»*.
К такому выводу «эксперты» СМИ-иноагента пришли после наблюдений антизападных и пророссийских настроений в африканском сегменте соцсети X.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.