Гололедица и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области и столице в среду температура прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег.
Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры опустятся до минус 11 — минус 9 градусов, днем 22 января — от минус 7 до минус 5. Сохранятся гололедица и небольшой снег.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.