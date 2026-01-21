Гололедица и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13 Фото - © Медиасток.рф

В Московской области и столице в среду температура прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.