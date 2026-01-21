Гололедица и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области и столице в среду температура прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде пройдет небольшой снег.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры опустятся до минус 11 — минус 9 градусов, днем 22 января — от минус 7 до минус 5. Сохранятся гололедица и небольшой снег.

