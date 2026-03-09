Гололедица и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в понедельник температура прогнозируется плюс 2 — плюс 4 градуса, на дорогах местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.