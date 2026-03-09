Гололедица и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник температура прогнозируется плюс 2 — плюс 4 градуса, на дорогах местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки.
Юго-восточный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, днем 10 марта — от плюс 5 до плюс 7. Обойдется без осадков.
