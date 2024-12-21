Гололедица и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в субботу сохранится гололедица, температура поднимется до плюс 1 — плюс 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.