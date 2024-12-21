Гололедица и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу сохранится гололедица, температура поднимется до плюс 1 — плюс 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки.
Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 6 — минус 4 градуса, днем 22 декабря — от минус 3 до минус 1. Сохранится гололедица, обойдется без осадков.