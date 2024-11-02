Гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в субботу прогнозируется гололедица, температура опустится до 0 — плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.