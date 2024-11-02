Гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу прогнозируется гололедица, температура опустится до 0 — плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление поднимется до 734 мм рт. ст.
Утром в субботу наблюдается ливень, порывы ветра достигают 11 м/с. Температура составляет 1,6 градуса (на столичной ВДНХ), влажность — 85%. Атмосферное давление остановилось на отметке 725 мм рт. ст.