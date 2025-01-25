Гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу местами прогнозируется гололедица, столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде будет преимущественно без осадков.
Скорость южного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура будет минус 1 — плюс 1 градус, днем 26 января — от плюс 2 до плюс 4. Местами сохранится гололедица. Также пройдут небольшие осадки.