Гололедица и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в субботу местами прогнозируется гололедица, столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.