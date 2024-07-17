Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что антироссийские санкции, которые ввел ЕС после начала СВО, не сработали, в московских магазинах можно найти почти все. Об этом сообщает РИА Новости .

Ван ден Энде уже два года живет в Москве. Она приехала в РФ через неделю после начала спецоперации, ее пригласили посетить Донбасс. Из-за санкций ЕС, блокировки счета в банке в Нидерландах, а также из-за угроз, поступающих ей в соцсетях, журналистка осталась в Москве. Она свыше 10 раз ездила на фронт, освещает события в РФ и на Украине на собственном сайте.

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году», — отметила ван ден Энде.

Она подчеркнула, что у россиян есть доступ к любым СМИ, они могут брать информацию и видеть позицию двух сторон. Однако в западных СМИ пишут совершенно противоположное тому, что реально происходит в стране.

Как отметила журналистка, в российской столице она свободно передвигается. К ней приезжали гости из Нидерландов, они удивлялись, что в мегаполисе можно свободно ездить на метро, а на улицах нет солдат.