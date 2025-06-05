Голикова поздравила сотрудников подмосковного пансионата с профпраздником

В преддверии Дня социального работника вице-премьер зампредседателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева посетили Геронтологическое отделение пансионата «Ногинский» в Черноголовке. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Сегодняшний визит связан с тем, что у наших коллег, работников системы социального обслуживания, профессиональный праздник. Это невероятные люди, которые отдают себя тем, кто приходит к ним со своими сложными жизненными ситуациями, и остается вместе. Я искренне хочу поблагодарить всех социальных работников страны за этот труд, за любовь к тем людям, которым они отдают себя», — поздравила работников Татьяна Голикова.

В пансионате проживают, получают необходимую помощь и проходят реабилитацию 45 пожилых людей и жителей с инвалидностью.

В ходе встречи вице-премьер пообщалась с проживающими и сотрудниками учреждения. В пансионате работают 35 специалистов: социальные работники, помощники по уходу, медсестры, психологи, культорганизаторы, специалисты ЛФК. Результатом труда и профессионализма сотрудников с Вице-примьером поделились сами получатели услуг. На встрече в актовом зале многие поделились своими историями, и все без исключения отметили значимые успехи, которых удалось достичь благодаря специалистам пансионата.

«У нас в регионе более 14 тыс. социальных работников. Наша главная задача — поддержать всех тех, кто работает в отрасли социальной защиты не только со взрослыми, но и с детьми. В регионе доступны различные меры поддержки для сотрудников, для привлечения новых молодых специалистов — это и выплаты, и компенсация аренды жилья, и программа „Приведи друга“. Мы стараемся, чтобы и условия в наших учреждениях тоже соответствовали всем самым современным требованиям», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В 2025 году пансионат занял 1 место в стране как лучшая организация с самыми безопасными и безвредными условиями труда.

Также, пансионат подключен к Единой медицинской информационно-аналитической системе, что позволяет напрямую работать со здравоохранением. Специалисты пансионата могут удобно взаимодействовать с медучреждениями и получать полную информацию о здоровье подопечных или записать их к врачам онлайн.

В ведомстве дополнили, что всего в Московской области 36 государственных пансионатов, в которых проживает 7 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.