Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться
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Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова отметила, что количество женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться, сообщает ТАСС.
«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года».
Татьяна Голикова
Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам
По словам Голикова, важно выработать те меры, которые помогут переломить современные установки о рождении первого ребенка в позднем возрасте.
Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году.