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Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться

Общество

Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова отметила, что количество женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться, сообщает ТАСС.

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года».

Татьяна Голикова

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам

По словам Голикова, важно выработать те меры, которые помогут переломить современные установки о рождении первого ребенка в позднем возрасте.

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году.