Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года».

Татьяна Голикова Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам