Голая шибари-фотосессия на кладбище закончилась условными сроками
Основной модели, фотографу и другим участникам шибари-фотосессии на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге дали условные сроки. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
В июне 2024 года бывшая пассия художника из Санкт-Петербурга снялась в фотосессии на столике для поминок, будучи связанной веревками по голому телу. Ее приятельница модель предстала «распятой» на кресте.
Другая правонарушительница занималась организацией съемки. Также в перформансе участвовал фотограф.
После общественного резонанса в интернете, правоохранители возбудили два уголовных дела. Одно было связано с оскорблениями чувств верующих и надругательстве над местами захоронений.
Юристы считали, что ничего чрезмерно вызывающего молодые люди не делали. В подобном виде девушки якобы могли прийти в фитнес-клуб или бассейн.
19 февраля Красногвардейский суд назначил от полутора до двух лет условно с испытательными сроками всем участникам скандального перформанса.
