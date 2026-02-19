Голая шибари-фотосессия на кладбище закончилась условными сроками

сегодня в 17:11

Снявшимся в БДСМ-фотосессии на кладбище в Петербурге дали условные сроки

Основной модели, фотографу и другим участникам шибари-фотосессии на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге дали условные сроки. Об этом сообщает « Mash на Мойке ».

В июне 2024 года бывшая пассия художника из Санкт-Петербурга снялась в фотосессии на столике для поминок, будучи связанной веревками по голому телу. Ее приятельница модель предстала «распятой» на кресте.

Другая правонарушительница занималась организацией съемки. Также в перформансе участвовал фотограф.

После общественного резонанса в интернете, правоохранители возбудили два уголовных дела. Одно было связано с оскорблениями чувств верующих и надругательстве над местами захоронений.

Юристы считали, что ничего чрезмерно вызывающего молодые люди не делали. В подобном виде девушки якобы могли прийти в фитнес-клуб или бассейн.

19 февраля Красногвардейский суд назначил от полутора до двух лет условно с испытательными сроками всем участникам скандального перформанса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.