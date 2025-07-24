Годовщину создания фильма «Офицеры» отметили в Балашихе

Патриотическое мероприятие под девизом «Успех V единстве поколений» прошло в Централизованной библиотечной системе имени Андрея Белого в городском округе Балашиха. Его приурочили к 54-летию выхода на экраны культового фильма «Офицеры», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России», член президиума Железнодорожного городского совета ветеранов Розалия Абатурова, ветеран военной службы, полковник Василий Георгиади, ветеран боевых действий, участник СВО, генерал-майор Николай Горчаков, волонтеры и жители города.

«Сегодня мы говорим о самом важном — о силе единства поколений. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые, как и их прадеды, защищают нашу страну. Их подвиг — это напоминание о том, что сила России заключается в нашем единстве и уважении к истории», — отметила Ульяна Кондрякова.

Участникам рассказали об истории создания фильма «Офицеры», его актерах и событиях, положенных в основу сценария. Особую атмосферу встречи создал момент единения — песня «От героев былых времен» прозвучала в исполнении всех собравшихся. Эта композиция, ставшая символом мужества и преемственности поколений, объединила участников мероприятия, напомнив о вечных ценностях чести, долга и любви к Родине.

«Фильм „Офицеры“ не теряет актуальности и сегодня. Нынешние защитники Отечества чувствуют свою связь с теми, кто прошел войну до них. Их подвиг — наша опора и ориентир. Для нас важно не просто служить, а быть достойным памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над нашей страной», — сказал Николай Горчаков.

Патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить ее успешное будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.