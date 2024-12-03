Годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой отметят в Красногорском филиале Музея Победы

5 декабря Красногорский филиал Музея Победы проведет патриотическую акцию, посвященную 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Участниками мероприятия станут учащиеся школ, ветераны. К акции также могут присоединиться жители и гости города, сообщила пресс-служба музея.

«Традиционно на территории нашего музея пройдет торжественный митинг с возложением цветов к памятному знаку в честь бойцов Красногорского батальона народного ополчения. Батальон был сформирован из добровольцев в первые дни Великой Отечественной войны и вошел в состав 18-й дивизии народного ополчения Москвы, которая в сентябре была переименована в 18-ю стрелковую дивизию. Свой боевой путь дивизия закончила в Кенигсберге как 11-я гвардейская трижды орденоносная», — подчеркнула директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Затем для всех участников акции в Красногорском филиале Музея Победы пройдет тематическая экскурсия «Московская битва. Мастерство побеждать». Гид расскажет, как победа Красной армии на подступах к Москве изменила ход войны. Во время интерактивного рассказа посетители узнают о том, как силами советской армии был сорван немецкий план «блицкрига» по захвату нашей страны за 12 недель, об удивительных судьбах героев обороны столицы, о боях, которые шли на Волоколамском направлении. Посетители познакомятся с историей и деятельностью бригады особого назначения НКВД для уничтожения оккупантов в их тылу — ОМСБОН. В ходе программы участники также соберут солдатский вещмешок, научатся пользоваться противогазом, познакомятся с устройством самого знаменитого оружия наших солдат при обороне Москвы — «мосинкой».

Начало в 12:00.

5 декабря — День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.