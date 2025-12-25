«Гнать не будут»: юрист прокомментировал освобождение Долиной квартиры Лурье

Юрист, специалист в сфере недвижимости, член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Кваша заявил, что певице Ларисе Долиной необходимо в кратчайшие сроки освободить свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, поскольку судебное постановление о ее выселении подлежит немедленному исполнению. В противном случае, принудительным выселением артистки займутся судебные приставы, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Формально Лариса Долина должна прямо сейчас покинуть квартиру. Но она может договориться с Полиной Лурье (ред. — покупательница, отсудившая квартиру) о каком-то конкретном сроке. То есть гнать заслуженную народную артистку палками никто не будет. Но если певица не съедет в установленный срок, то ее будут принудительно выселять судебные приставы», — уточнил юрист.

Он также акцентировал внимание на том, что в случае нахождения в квартире каких-либо вещей, принадлежащих Долиной, они также будут вывезены и переданы на ответственное хранение.

После выселения артистки приставы приступят к вывозу всего ее имущества. Данная процедура может быть осуществлена даже в отсутствие самой Ларисы Долиной. Впоследствии певице придется самостоятельно заниматься вопросом возврата своих вещей, заключил Кваша.

