Глухари в Керженском заповеднике начали страдать от «безответной любви»

Во время патрулирования территории Керженского заповедника сотрудникам удалось запечатлеть на камеру ложное токование глухарей. Видео размещено в официальном Telegram-канале заповедника, сообщает ИА «Время Н» .

На кадрах можно заметить необычное поведение птиц — ложный ток.

В связи с одинаковой с весной продолжительностью светового дня самцы начинают брачные игры: токуют, распускают веером хвосты, поют брачные песни, однако самки не проявляют интереса, так как в осеннее время года они не готовы к размножению.

«От безответной любви самцы „глохнут“ и до последнего не улетают с патрульной дороги при приближении машины сотрудников отдела охраны», — пояснили специалисты.

