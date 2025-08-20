Глобальная проблема: нарколог рассказал, как бороться с цифровой зависимостью

Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров ответил, действительно ли существует цифровая зависимость и какое влияние она оказывает на организм, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Человеку достаточно посмотреть время использования телефона в приложении, и он увидит, что это время сопоставимо со временем, которое он тратит на сон или работу. Поэтому о чем тут говорить? Конечно, цифровая зависимость есть», — заявил эксперт.

Такая зависимость, по мнению Шурова, не менее опаснее химических, так как бьет по мозгу. Вредная привычка заставляет человека деградировать, а не развиваться. Человек становится полностью зависим от гаджетов и повестки, боясь пропустить что-то важное, находясь постоянно на любимых онлайн-страницах.

Чтобы справиться с зависимостью, нарколог рекомендовал цифровой детокс. Человек должен задуматься, какую бы он хотел жизнь, ограничить использование гаджетов и технологий и разработать конкретные правила о количестве пользования телефоном. Можно даже отключать свет, ограничить доступ к развлекательным сайтам.

В заключение Шуров добавил, что эта зависимость становится глобальной и очень тяжелой. Людям все тяжелое и тяжелее отказываться от гаджетов, так как в современном мире в телефоне находится все.