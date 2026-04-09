Глеб Никитин запустит проект поддержки будущих отцов в Нижегородской области

Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с блогером Юрием Подолякой новую демографическую инициативу областного правительства — проект психологической поддержки будущих отцов.

«В регионе оказывается помощь будущим мамам, женщинам, оказавшимся в ситуации репродуктивного выбора, однако на данный момент в процессе не задействованы потенциальные отцы. Решение о рождении ребенка принимают оба родителя — и мама, и папа. Мужчины зачастую сталкиваются с не меньшим количеством опасений перед новым жизненным этапом. А должны в этот момент стать опорой женщинам и придать уверенности в счастливом семейном будущем. И мы будем им в этом помогать», — пояснил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что вопросы создания семьи и воспитания ребенка требуют участия обоих родителей. Поэтому правительство Нижегородской области приняло решение организовать психологическую поддержку для мужчин, готовящихся стать отцами.

