Глаза разбегаются: как выбрать идеальный коктейль в баре

Когда вы подходите к бармену, чтобы заказать коктейль, то для начала просто решите, какая основа из крепкого алкоголя вам нравится, сообщил РИАМО бармен, 10-кратный чемпион России, чемпион мира по флейрингу и классике, основатель коктейльной студии BarShow Place Александр Родоман.

«Смотрите, в любом случае, когда вы приходите к бармену или просто решаете для себя, какой коктейль хотите, важно определить несколько моментов. Во-первых, выбираете основу — что вам нравится из крепкого алкоголя. Затем определяетесь с балансом: хотите что-то более кислое или сладкое? Может быть, конкретный вкус — например, более апельсиновый или клубничный», — сказал Родоман.

По его словам, дальше нужно решить, какой объем напитка нужен — средний или long drink. Хочется ли газированной воды или, наоборот, сока. Когда вы отвечаете на эти вопросы, становится понятно, какой коктейль вам нужен.

«Тогда бармен сможет приготовить именно то, что вы хотите, либо предложит похожий вариант — может, не точно такой же, но его интерпретацию», — отметил эксперт.

6 февраля отмечают Международный день бармена, в России его празднуют с 2009 года. Дата совпадает с днем католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов, торговцев, пивоваров, барменов и рестораторов.