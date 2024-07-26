Главы районов ЛНР выехали в подмосковные муниципалитеты для стажировки

Второй день региональной стажировки муниципальной команды из ЛНР прошел в выездном формате. Сегодня участники образовательной программы разделились на три группы и отправились в подмосковные муниципалитеты: в Зарайск, Коломну, Власиху, Истру, Королев и Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

На примере Коломны и Зарайска делегация из ЛНР изучала работу, которая ведется в Подмосковье по созданию комфортной городской среды. В Коломне гости ознакомились с историей и архитектурой города, посетили Коломенский Кремль, увидели благоустроенные общественные пространства, побывали на объектах, где ведется капитальный ремонт или реконструкция, например, на стадионе «Авангард» и в парке Мира в центре Коломны. Глобальное обновление на объектах уже подходит к завершению, уже этой осенью жители смогут оценить результат проделанной работы.

«Мы представили не только уже реализованные проекты в исторической части города, но и наш подход к планированию новых общественных пространств», — рассказал глава Коломны Александр Гречищев.

Он добавил, что особое внимание уделили взаимодействию с жителями.

«Вовлечение людей в процесс принятия решений — один из принципов нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Поэтому в ходе обсуждения проектов благоустройства с общественностью мы всегда стараемся учитывать интересы всех категорий жителей», — сказал глава округа Гречищев.

В ходе осмотра объектов представители делегации интересовались деталями проектов и выражали желание применить некоторые аспекты в своих городах. Также обсуждалось использование современных технологий и материалов в благоустройстве, важность создания комфортных условий для занятий спортом и активного отдыха.

Власиха приняла делегацию для изучения практики капитального ремонта многоквартирных домов. Гостей города поприветствовал глава муниципального образования Герман Потапчук. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе применяются различные варианты ремонта фасадов, проводятся необходимые работы, перечень которых определяется на общем собрании собственников: ремонт кровли, лифтового оборудования, замена внутренних инженерных систем, включая внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, обновление фасадов.

Как отметил представитель ФКР Московской области, главная задача — выходя на объект, минимально создавать неудобства жителям, поэтому все работы выполняются комплексно, за один раз.

В качестве примера успешного проведения комплексных работ гостям продемонстрировали дом № 13 по ул. Маршала Жукова, микрорайоны города — Заозерный и Солнечный.

В завершение встречи глава Власихи Герман Потапчук познакомил коллег из ЛНР с председателем Общественной палаты Власихи Алексеем Клюкиным, который возглавляет волонтерское объединение «Доброволец РВСН» и лично совершает регулярные поездки на Донбасс для доставки гуманитарной помощи и адресных посылок бойцам и жителям освобожденных территорий, сотрудничает с администрацией города Лисичанска.

Третья делегация участников образовательной программы побывала в наукограде Королеве и Пушкино — ознакомилась с деятельностью муниципалитетов в сфере транспорта, функциональной спецификой королевского Центра управления регионом, посетила музей и Молодежный центр.

В филиале «Мострансавто» МАП № 10 г. Королев гости получили возможность увидеть, как на практике осуществляется организация пассажирских перевозок в муниципалитетах Подмосковья. Делегации показали подвижной состав филиала — более 130 автобусов разного класса, которые ежедневно работают на линиях, рассказали о ежегодном обновлении автопарка, которое проводится благодаря поддержке правительства Московской области.

Заключительный день стажировки пройдет в формате семинаров. Спикерами выступят представители региональных ведомств и главы округов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.