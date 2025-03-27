Главврача олимпийских сборных СССР и РФ предложили сделать почетным гражданином МО

В Мособлдуме в целом поддержали ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» заслуженному врачу Российской Федерации Василию Антоновичу Авраменко, передает корреспондент РИАМО.

Авраменко много лет был главным врачом сборных СССР и России по различным видам спорта на Олимпийских играх. Благодаря его работе спортсмены достигали высоких результатов на международной арене.

«Василий Антонович помог в восстановлении и лечении травм более чем 100 спортсменам, многие из них живут в нашем регионе. Он также активно поддерживает развитие спорта в Подмосковье», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В настоящее время Авраменко возглавляет отделение традиционной медицины врачебно-спортивного диспансера ЦСКА. С самого основания баскетбольного клуба «Химки» он принимает участие в лечении и восстановлении игроков и тренеров команды.

«В 2021 году Василий Антонович был удостоен награды Московской области — знака Преподобного Сергия Радонежского. Он единственный из спортивных врачей России, который зачислен в книгу „100 Легенд Российского Спорта“. Безусловно, Василий Антонович заслуживает присвоения ему звания „Почетный гражданин Московской области“», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.