Главу округа Вологодской области сняли с должности после слов ее дочери про СВО

Главу Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлию Шевцову сняли с должности после резонансного короткого видео, на котором ее дочь угрожает отправить человека в зону спецоперации. Участие в СВО — честь, а не наказание, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

Дочь Шевцовой выложила короткий ролик в социальную сеть. На нем была надпись: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Глава округа извинилась и рассказала, что поговорила с дочерью по этому поводу.

Филимонов отправил Шевцову в отставку. Причина — проступок ее дочери несовместим с идеологией и принципами, согласно которым работает команда правительства Вологодской области. Губернатор Вологодской области добавил, что осуждает слова девушки.

При этом на должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области рассмотрят участников спецоперации. Их подберут из числа тех, кто прошел региональный аналог программы «Время героев» — «Герои Русского Севера».