Главреду «Главных новостей» Анину* избрали меру пресечения заочно

Главному редактору издания «Главные новости» Роману Анину* избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Соответствующее постановление вынес Дорогомиловский районный суд Москвы. Анина* обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Срок исчисляется с момента передачи главреда «Главных новостей» правоохранительным органам, в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания Анина* на территории РФ.

* - признан иноагентом на территории Российской Федерации.