Главред RT Симоньян поблагодарила всех, кто интересуется русской поэзией

«Я хочу сказать спасибо всем, кто интересуется современной русской поэзией, современной русской фронтовой поэзией, русской военной поэзией, поэзией, которая продолжает великие традиции советской военной поэзии. Тех бесподобных совершенно, а часто душераздирающих строчек, которые мы все помним с детства, надеюсь, что мы все еще помним с детства… Симонова, Твардовского, Давида Самойлова — можно перечислять очень долго эти имена», — отметила Симоньян.

Подчеркнув, что современные авторы нисколько не уступают классикам в силе, одаренности и преданности русскому языку, она выразила сожаление, что их творчество не получает столь же широкого признания.

По словам главреда RT, прилагаются усилия, чтобы исправить эту ситуацию в меру имеющихся возможностей, хотя это и не является основной задачей. Симоньян добавила, что невозможно оставаться в стороне, поэтому RT выпустил уже два сборника стихов: «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы». Она рассказала, что планируется продолжение этой работы, и поблагодарила читателей этих сборников.