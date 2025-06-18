Главный священник в зоне СВО Василенков опубликовал список грехов военных

сегодня в 17:45

Главный священник в зоне специальной военной операции протоиерей Димитрий (Василенков) опубликовал список возможных грехов военнослужащих. Одну часть он сформировал языком церкви, а другую — военной полиции, сообщает Telegram-канал «На войне».

По мнению священника, список грехов поможет другим иереям во время проведения исповеди. Всего он собрал более 50 грехов, которые свойственны военнослужащим.

Среди «военных» грехов — способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев, неисполнение приказов руководства и способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении военных.

Из «мирского» в списке указаны разрушение храмов, сатанизм, родноверие, неоязычество, пытки и убийство пленных, пренебрежение правилами безопасности, доведение продуктов до порчи, половые извращения, рукоблудие и педофилия.