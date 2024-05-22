Главный судебный пристав Подмосковья провел встречу со студентами

сегодня в 12:25

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев встретился с молодыми специалистами института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Подмосковью.

В начале встречи был продемонстрирован фильм о судебных приставах Подмосковья. Руководитель Главного управления Андрей Тагаев рассказал студентам о службе в органах принудительного исполнения и особенностях профессии судебного пристава, поделился своими знаниями и опытом в сфере исполнительного производства.

Андрей Тагаев ответил на вопросы студентов, рассказал о своих рабочих буднях, продемонстрировал, как функционируют современные сервисы, разработанные службой. Молодых специалистов пригласил к участию в конкурсе научных работ, организуемых Федеральной службой судебных приставов России. В завершении встречи учащимся были вручены информационные буклеты с контактными данными отдела кадров Главного управления.

«Такие встречи направлены на создание у выпускников представления о перспективах службы в органах принудительного исполнения, ее основных направлениях, структуре и задачах», — отметил Андрей Тагаев основную цель подобных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.