Главный синоптик Петербурга предупредил о появлении опасных смерчей в регионе

Колесов: жара и смерчи ожидаются в выходные в Петербурге и Ленобласти

В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается жара. Днем температура воздуха может достигать отметок в плюс 28-33 градуса, однако вместе с тем возможны ливни, грозы со шквалистым ветром и смерчи. Об этом в Telegram-канале рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По словам Колесова, 12 и 13 июля в Петербурге и Ленобласти будет очень жарко: днем воздух прогреется до плюс 28 — 33 градусов. Из-за такой жары погода станет неустойчивой.

В субботу после обеда почти во всей Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами возможны сильные ливни, град и резкие порывы ветра. На юге области не исключено появление смерчей.

В воскресенье непогода начнется примерно с середины дня. Ожидаются те же явления, но смерчей, скорее всего, не будет — только сильные порывы ветра по всей области.

«Хочу напомнить, что это не обложной дождь, который накрывает всю территорию сразу. Это летние явления, которые развиваются одновременно с развитием облаков. Бывают они достаточно локально, и выделить конкретное место образования их всегда очень сложно. Но готовыми к этому все должны быть», — рассказал Колесов.

В начале следующей недели снова станет прохладнее. С 14 июля термометры покажут от 25 до 30 градусов тепла. Хотя местами еще возможны ливни и грозы, они будут не такими сильными. Общая обстановка успокоится, и погода станет менее напряженной.