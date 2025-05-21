Главный редактор NEWS.ru рассказала, как привлекать аудиторию

На заседании комитета по СМИ и информационной политике ассоциации менеджеров ключевой темой стало «Продвижение через контент: трансформация стратегий в 2025 году». Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова рассказала о том, как адаптировать контент-стратегию в условиях растущей конкуренции с Дзен-платформами.

«Статья — и рекламная, и новостная — должна индексироваться и создавать информационную ветку. При грамотном подходе любая новость даже с небольшим инфоповодом принесет просмотры. Но для этого по-прежнему важна SEO-оптимизация, в которую нужно вкладываться», — отметила она.

В рамках обсуждения специалисты проанализировали изменения стратегий в медиа в 2025 году, воздействие корректировок алгоритмов поисковиков на создание и распространение контента, а также методы оценки его результативности. Участники акцентировали внимание на том, что современные способы получения информации диктуют необходимость пересмотра подходов к разработке контент-стратегий.

Сопредседатель комитета по СМИ ассоциации менеджеров Надежда Плотникова подчеркнула незаменимость опыта и знаний, накопленных журналистом за годы практики, искусственным интеллектом. Эксперт ассоциации Екатерина Квашенкина дополнила, что журналистская деятельность — это не только написание текстов, но и работа с данными, требующая выстраивания доверительных связей с источниками, что недостижимо для нейросетей.

«Я не устаю повторять: ИИ не заменит уровень мышления человека, который в профессии журналиста работает 20 лет, например, пишет про экономику страны, все знает от и до и общается с бизнесом, знает экспертов и может находить точки поворота темы», — заключила Плотникова.