Главный разработчик Kremlin.ru Геллер: в полном запрете VPN нет смысла

Запретить VPN в принципе невозможно, так как это не сервис, а технология, которая используется в том числе для работы организаций и разработки приложений, сообщил РИАМО эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

«Я не слышал о тенденции к запрету VPN. Даже запрет рекламы — это все-таки не запрет VPN. Это нужно разделять. И, насколько я знаю, VPN запрещать не будут. Потому что это все равно что запрещать технологию», — сказал Геллер.

Он добавил, что это очень сложно и практически невозможно.

«На подобных VPN технологиях работают многие организации. Они необходимы, например, для разработки приложений. Это просто технология, и запретить ее крайне сложно», — отметил эксперт.

По оценке Геллера, по поводу запрета рекламы VPN надо думать над формулировками.

«Действительно есть недобросовестные VPN — их много. И много рекламы, которая людей вводит в заблуждение. С этим, конечно, нужно работать. Но пока непонятно как», — заключил специалист.