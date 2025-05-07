«Главный праздник»: в Новгородской области глава региона встретился с ветеранами

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим Днем Победы, сообщает «Бриф24» .

«Впереди у нас — один из самых главных праздников. И, конечно, его герои — это вы, наши дорогие ветераны. Люди, которые, несмотря на все ужасы войны, тяготы, лишения, которые пришлось пережить, сохранили веру в жизнь и силу духа. Ценой неимоверных усилий советский народ победил фашистскую чуму», — сказал Дронов.

По его словам, цену, которую заплатил советский народ за Победу, нельзя ничем измерить, но жизненный путь ветеранов — пример для каждого современного россиянина.

На мероприятии присутствовали малолетние узники, труженики тыла и ветераны труда, а также жители блокадного Ленинграда. Они рассказали главе региона о тяжелых военных днях, блокаде, оккупации и концлагерях и о значении долгожданной Победы.