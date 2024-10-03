Главный парк Клина меняет график работы из-за сезонного похолодания

сегодня в 12:54

Дирекция МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» оповестила клинчан об изменениях в работе парка «Сестрорецкий», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они продиктованы погодным условиями. На улице не жарко, темнее раньше. Поэтому график работы спортивно-развлекательных объектов с 3 октября 2024 года изменятся.

Веревочный экстрим-парк: Пятница — с 16:30 до 19:00; Суббота — с 10:00 до 19:00; Воскресенье — с 10:00 до 19:00.

Воздушная подушка: Пятница — с 11:00 до 18:00; Суббота — с 11:00 до 17:00; Воскресенье — с 11:00 до 18:00.

Прокат: Пятница — с 11:00 до 18:00; Суббота — с 11:00 до 18:00; Воскресенье — с 11:00 до 17:00.

Важно, что льготы, предусмотренные для детей из многодетных семей по средам (бесплатное посещение при предъявлении электронного удостоверения по QR-коду), будут применяться по пятницам.

«Из-за погоды стала не востребована батутная, арена. Зато другие активности по-прежнему доступны нашим посетителям. Приходи в Клинский парк. Он прекрасен в любую погоду», — прокомментировали в дирекции Паркового комплекса.