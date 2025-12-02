Главный каток Долгопрудного открылся и принял 400 посетителей за первый день

В Центральном парке Победы 1 декабря торжественно открылся главный городской каток Долгопрудного. В первый день работы за два сеанса каток посетили 400 человек, сообщили в объединённой дирекции парков города.

Ледовая площадка работает ежедневно с 10:00 и предлагает шесть сеансов катания. Между ними предусмотрены получасовые перерывы для технического обслуживания и поддержания качества льда. Одновременно на каток допускается не более 200 человек.

Каток бесплатный и занимает площадь 1456 квадратных метров при размере 56 на 26 метров. Современная холодильная установка поддерживает толщину льда около 14 сантиметров. Для удобства посетителей предусмотрены тёплая раздевалка, пункт проката коньков и бесплатные инструкторы для начинающих фигуристов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.