Главный каток Долгопрудного откроется 1 декабря

Он посетил Центральный парк Победы, где через несколько дней начнутся работы по обустройству катка. В этом году 1 декабря он будет открыт на прежнем месте — у Большой сцены. А в будущем спортивное сооружение ожидает переезд.

«Мы входим в губернаторскую программу, в рамках которой выделяются средства на обустройство стационарного катка. Много людей сейчас ведут активный здоровый образ жизни. Поэтому даже летом эта площадка будет работать. Конструкция предусматривает трансформацию катка в теплое время года под другие виды спорта», — сообщил Олег Сотник.

Глава округа осмотрел место, куда предполагается в 2026 году перенести сооружение. Оно займет пространство Малой эстрады и расположенной рядом зоны лавочек.

Также Олег Сотник побывал в Детской школе искусств.

Здание ДШИ, 1985 года постройки, ни разу основательно внутри не ремонтировалось. Между тем школа является одной из лучших в стране: она внесена в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». Регулярно воспитанники и коллективы ДШИ становятся лауреатами конкурсов.

«На базе школы проводятся областные и всероссийские конкурсы. И здание в этом случае выступает одной из визитных карточек города. Будем наводить порядок поэтапно, с учетом приоритетности и возможностей городского бюджета. Начнем с коммуникаций, затем последовательно перейдем к ремонту холла, большого концертного зала и далее. Здесь учат детей прекрасному, и они должны находиться в прекрасной обстановке», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.